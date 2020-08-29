MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDallas Mavericks'te Kristaps Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak
GeriBasketbol Dallas Mavericks'te Kristaps Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Dallas Mavericks'te Kristaps Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dallas Mavericks'te Kristaps Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak
Abone Olgoogle-news

NBA ekibi Dallas Mavericks'te görev yapan Kristaps Porzingis, sakatlığı nedeniyle play-off ilk tur serisinin kalanında forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Porzingis'in Los Angeles Clippers ile karşılaştıkları ilk tur serisinin kalan maçlarını kaçıracağı duyuruldu.



Clippers'ın 3-2 önde olduğu serinin ilk üç maçında sahaya çıkan Letonyalı basketbolcu, 23,7 sayı, 8,7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Dallas Maverickste Kristaps Porzingis, play-off ilk turunun kalan maçlarını kaçıracak

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle