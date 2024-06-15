Dallas Mavericks, NBA final serisini uzattı! 38 sayı fark...

Haberin Devamı

American Airlines Center’da oynanan karşılaşma, karşılıklı basketlerle başladı. Çeyrek ortasından itibaren oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi Dallas Mavericks, Boston Celtics karşısında farkı çift hanelere çıkarmayı başardı. Çeyrek sonuna kadar skordaki üstünlüğünü koruyan Mavericks, ilk çeyreği 34-21 önde tamamladı. Mavericks’te Luka Doncic 13 sayı, Kyrie Irving 9 sayı kaydetti. Doncic-Irving ikilisi ilk çeyrekte toplamda attıkları 22 sayı ile Celtics’ten daha fazla skor üretmeyi başardı.

MAVERICKS, CELTICS’İ SAHADAN SİLDİ

İkinci çeyrekte de hem hücumda, hem de savunmada etkili oyununu sürdüren Mavericks, çeyreğin ortasında Celtics’i ikiye katlayarak skoru 50-25’e getirmeyi başardı. Mavericks’in etkili oyununa yanıt veremeyen Celtics, farkı kapatamayarak soyunma odasına 61-35 geride gitti. Celtics’in ilk yarı boyunca kaydetmiş olduğu 35 sayı, takımın bu sezon oynadığı bütün maçlarda ürettiği en az ilk yarı skoru oldu. Mavericks’te Doncic ilk yarıda 25 sayı ile oynadı.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de Mavericks, ilk yarıdaki oyununu sürdürerek farkı daha da açtı. Çeyreğin 3’üncü dakikasında farkı 30’lara çıkaran Mavericks, çeyreği de 32 sayı farkla 92-60 önde tamamladı.

Maçın son çeyreğinde her iki takım da as oyuncuları dinlendirip, yedek oyuncularıyla mücadele etti. Mavericks, yedek oyuncularının da etkili performansıyla çeyreğin ortasında farkı 48 sayıya çıkardı. Son bölümleri karşılıklı basketlerle geçilen karşılaşmayı Dallas Mavericks, 38 sayı farkla 122-84’lük skorla kazanmayı başardı.

Final serisindeki ilk galibiyetini alan Mavericks, seriyi 3-1’e getirdi.

MAÇIN EN SKORERİ DONCIC

Karşılaşmanın en skorer ismi Luka Doncic oldu. Doncic, 29 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynadı.

Mavericks’te ayrıca öne çıkan isimler Kyrie Irving ve Dereck Lively oldu. Irving, 21 sayı, 6 asist ve 4 ribaund; Lively ise 11 sayı ve 12 ribaund rakamlarına ulaştı.

Haberin Devamı

Celtics’in en skorer ismi Jayson Tatum oldu. Tatum, 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

CELTICS KAZANARAK ŞAMPİYONLUK, MAVERICKS İSE SERİYİ UZATMAK İSTİYOR

NBA Finalleri’nin beşinci karşılaşması pazartesi gününü salıya bağlayan gece TSİ 03.30’da Boston Celtics’in sahası TD Garden’da oynanacak.

Celtics, maçı kazanması halinde 18’inci kez NBA şampiyonu olacak. Mavericks ise beşinci maçı kazanarak seriyi American Airlines Center’da oynanacak altıncı maça taşımak istiyor.