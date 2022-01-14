Dakar Rallisi'ni Red Bull sporcularÄ± zirvede tamamladÄ±! Nasser Al-Attiyah'tan 4. zafer...

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DÃ¼nyanÄ±n en zorlu ve tehlikeli yarÄ±ÅŸÄ± olarak kabul edilen, bu sene 44'Ã¼ncÃ¼ kez motor tutkunlarÄ±nÄ± bir araya getiren Dakar Rallisiâ€™nde yine Red Bull rÃ¼zgÃ¢rÄ± esti. YaklaÅŸÄ±k 4 bin 300 kilometre yol kat edilen 12 zorlu etabÄ±n ardÄ±ndan Red Bull sporcularÄ±, Ã¼Ã§ kategoride ÅŸampiyonluklarÄ± elde etti. Otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, 2011, 2015 ve 2019â€™un ardÄ±ndan kariyerindeki dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Dakar Rallisi ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti. Nasser Al-Attiyahâ€™Ä±n ardÄ±ndan ikinciliÄŸi efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb aldÄ±.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸunun ardÄ±ndan Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, â€˜â€˜Dakar Rallisiâ€™ndeki yeni kurallardan Ã§ok memnunuz. ÃœÃ§ tane gÃ¼Ã§lÃ¼ takÄ±m vardÄ±. Hepimiz kazanabilirdik. Ama biz kazandÄ±k ve Ã§ok mutluyuz. TakÄ±m arkadaÅŸÄ±mla beraber Ã§ok iyi bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±k. Kendi coÄŸrafyamda ÅŸampiyon olduÄŸum iÃ§in ayrÄ± bir mutluluk yaÅŸÄ±yorum. BÃ¼tÃ¼n destekleyenlere Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorumâ€™â€™ dedi.

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Motosiklet kategorisinde de Red Bull sporcusu Sam Sunderland, 2017â€™deki ilk ÅŸampiyonluÄŸunun ardÄ±ndan ikinci kez Dakar Rallisiâ€™nde ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master pilotlarÄ±, Dakar Rallisiâ€™ne damga vurdu. Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov Ã¼st Ã¼ste ikinci ÅŸampiyonluÄŸunu alÄ±rken, ikinciliÄŸi Eduard Nikolaev, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Anton Shibalov elde etti.

2017â€™nin ardÄ±ndan ikinci kez ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸayan Red Bull sporcusu Sam Sunderland, â€˜â€˜KazandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok mutluyum. Son etap gerÃ§ekten Ã§ok zorlu oldu. Bu ÅŸampiyonluÄŸu kazanabilmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. EtaplarÄ± bitirebilmek iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ettik. TakÄ±mla Ã§ok gurur duyuyorum. TÃ¼m ekibime Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorumâ€™â€™ diye konuÅŸtu.

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