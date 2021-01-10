Dakar Rallisi'ni 3 kez kazanan Fransız Hubert Auriol yaşamını yitirdi

Fransa basınında yer alan haberlerde, Auriol'un kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ralliyi 1981 ve 1983'te motosiklet sınıfında kazanan Auriol, 1992'de ise otomobil kategorisinde birinciliğe ulaşmıştı.

Auriol, 1995-2004 yıllarında yarış direktörlüğü yaptığı ralliyi hem motosiklet hem de otomobil sınıfında kazanan ilk pilot olmuştu.