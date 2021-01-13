Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcuları zirvede

Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yarışta ikinci haftaya lider başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel birinciliğini korurken diğer Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah da Peterhansel’i takip etti. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın zirvedeki yeri değişmedi. 15 Ocak 2021 tarihinde sona erecek Dakar Rallisi’nin tüm heyecanı her gün RedBull.com/dakar adresinde.



Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi’nin 10. etabı tamamlandı. Neom ile Alula arasında geçilen 583 kilometrelik etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil ve kamyon klasmanlarında zirveyi ellerinde tutuyor.

Neom’da ilk zaferini elde eden Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, 10. etapta üçüncü sırayı elde ederken toplamda 37 saat 33 dakika 6 saniye ile genel klasmanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah’ın Peterhansel’i 17 dakika 1 saniye geriden takip ettiği otomobil kategorisinde üçüncülük ise Carlos Sainz’ın ellerinde.

Kamaz Master liderliğini korudu

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın liderliği devam ediyor. Dakar Rallisi’nde baştan sonra zirvede yer alan Dmitry Sotnikov’un pilotluğundaki Kamaz Master, 10. etap sonunda da genel klasmanda birinciliğini sürdürdü

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021’de sona erecek Dakar Rallisi’nde 11. Etap Alula ile Yanbu arasında geçilecek. 557 kilometrelik etap dahil olmak üzere Dakar Rallisi’nin tüm heyecanı her gün RedBull.com/dakar adresinde.