Dakar Rallisi'nde kaza yapan motosikletçi Pierre Cherpin hayatını kaybetti

Hail ile Sekake kentleri arasındaki 7. etabın 178. kilometresinde yaptığı kaza sonrası olay yerinde bilinci kapalı şekilde bulunan Cherpin, 5 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ambulans helikopterle götürüldüğü Sekake Hastanesi'nde kafa travması teşhisiyle beyninden ameliyat edilen 52 yaşındaki pilot, suni komaya sokuldu.

Ülkesinin Lille kentindeki bir hastaneye nakledilmek üzere başkent Cidde'ye götürülen Cherpin, burada hayata gözlerini yumdu. Yarışa bağımsız olarak katılan Fransız pilot, 4. kez Dakar Rallisi'nde mücadele ediyordu.





OTOMOBİLDE KAZANAN PETERHANSEL

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi, Yanbu limanı ile Cidde kenti arasındaki 200 kilometrelik parkurda yapılan 12. etapla sona erdi.



Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 17 dakika 33 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini takımından Carlos Sainz elde etti.

Genel klasman lideri olarak geldiği etabı 3. sırada bitiren Sainz'ın takım arkadaşı Stephane Peterhansel, 44 saat 27 dakika 11 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinde 8. kez şampiyon oldu. 55 yaşındaki pilotun motosiklet kategorisinde de 6 şampiyonluğu bulunuyor.



Mücadeleyi Peterhansel'in 14 dakika 51 saniye arkasında tamamlayan Nasser el-Attiyah (Toyota Gazoo), 2'nci, liderin 1 saat 1 dakika 57 saniye gerisindeki son şampiyon Sainz ise 3. sırayı aldı.



MOTOSİKLETTE ZAFER BENAVIDES'İN

Motosiklet kategorisinde ise etabı, 2 saat 17 dakika 2 saniyelik derecesiyle Monster Energy Honda'dan Ricky Brabec kazandı.



Etabı 2. sırada tamamlayan bir diğer Monster Energy Honda sürücüsü Kevin Benavides, 47 saat 18 dakika 14 saniyelik toplam süresiyle kariyerinin ilk Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.



Genel klasmanda 2. sırayı, takım arkadaşının 4 dakika 56 saniye uzağındaki Brabec, 3. sırayı da liderin 15 dakika 57 saniye arkasındaki Sam Sunderland (Red Bull KTM) elde etti.

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