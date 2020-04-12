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Haber Giriş: 12.04.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Dak Prescoot parti düzenleyerek corona virüs yasağını deldi

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Dak Prescoot parti düzenleyerek corona virüs yasağını deldi
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NFL takımlarından Dallas Cowboys’un oyun kurucusu Dak Prescott’un, corona virüs yasağına rağmen evinde 30 kişilik bir doğum günü partisi verdiği öne sürüldü.

Spor Arena / Efkan BUCAK - TMZ’de yayımlanan parti görüntüsünde Prescott da görülürken, partide Cowboys oyuncularından Ezekiel Elliott’un da olduğu öne sürüldü. Haberler üzerine polisin Prescott’un evine gittiği ancak parti düzenlendiğine dair bir kanıt bulamadığı ve ünlü oyuncuyu sadece uyarmakla yetindiği belirtildi.

Prescott geçtiğimiz günlerde de iki arkadaşıyla birlikte antrenman yaparken görüntülenmiş ve sosyal mesafe kuralına uymadığı için eleştirilmişti.

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