DaBaby, Twitch tarafından yasaklandı

Jonathan Lyndale Kirk ya da bilinen adıyla DaBaby, Amerikalı bir rapçi. Roddy Ricch ile yaptığı “Rockstar” adlı şarkısıyla ünlü olmaya başladı ve son yıllarda rap endüstrisinin en bilinen sanatçılarından biri haline geldi. Kendisi Spotify'da en çok dinlenen altıncı sanatçı, üstelik en çok dinlenen rap sanatçısı.

Twitch yakın zamanda DaBaby adını taşıyan bir kanalı platformlarından yasakladı. Kanal DaBaby’e ait gibi gözüktüğü için Pokimane, Hasan, Ninja gibi bir çok ünlü yayıncıyı trollemek için kullanıldı.

DaBaby’nin kanalın gerçek sahibi olmadığına veya bu kanalı yönetmediğine ve yalnızca diğer ünlü kişilikleri trollemek amacıyla açılan sahte bir hesap olduğuna inanılıyor. Trolleme sürecinde, kanal bir şekilde kendisini Twitch tarafından doğrulatmış ve profiline bir onay işareti almayı başarmış.

19 Mayıs'ta Twitch, DaBaby kanalını yasakladı. Twitch’in neden yasakladığı bilinmeyen kanallar arasına giren DaBaby kanalı hakkındaki tek tahminimiz, bir Twitch görevlisinin kulağına DaBaby adında sahte bir hesabın kanalları gezerek insanların başına bela olduğu gitmiş olabilir.

Twitch veya gerçek DaBaby’nin bu konu hakkında bir açıklaması henüz bulunmuyor. Şu anda diğer yayıncıların ve topluluk üyelerinin akıllarındaki soru sahte bir hesabın nasıl onaylanıp işaret almış olması oluyor. Eğer hesap gerçekten sahteyse Twitch’in yasaklamak için bir hamle yapması neden bu kadar uzun sürdü? Bu soruya asla cevap alamayabiliriz.