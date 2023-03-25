D-Smart'ta spor dolu hafta sonu

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Futbolda milli aranın olduğu haftada Avrupa’nın en değerli basketbol liglerinden İspanya Liga Endesa maçları, plaj voleybolunda Meksika turnuvasının çeyrek final, yarı final ve final maçları, bugün yapılacak Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, D-Smart spor kanallarında canlı olarak ekrana gelecek.

BUGÜN

10.00 Galatasaray Kulübü Genel Kurulu Spor Smart

22.45 Barcelona-Joventut Spor Smart 2

23.00 Plaj Voleybolu Pro Tour Meksika Spor Smart

YARIN

14.00 Tenerife-Gran Canaria Spor Smart

19.30 Fuenlabrada-Real Madrid Spor Smart

22.30 Plaj Voleybolu Pro Tour Meksika Spor Smart