D-Smart'ta spor dolu hafta sonu

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Futbolda milli aranın olduğu haftada Avrupa’nın en değerli basketbol liglerinden İspanya Liga Endesa maçları, plaj voleybolunda Meksika turnuvasının çeyrek final, yarı final ve final maçları, bugün yapılacak Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, D-Smart spor kanallarında canlı olarak ekrana gelecek.
BUGÜN
10.00 Galatasaray Kulübü Genel Kurulu Spor Smart
22.45 Barcelona-Joventut Spor Smart 2
23.00 Plaj Voleybolu Pro Tour Meksika Spor Smart
YARIN
14.00 Tenerife-Gran Canaria Spor Smart
19.30 Fuenlabrada-Real Madrid Spor Smart
22.30 Plaj Voleybolu Pro Tour Meksika Spor Smart