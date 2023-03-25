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D-Smart'ta spor dolu hafta sonu

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart#Spor#Futbol
D-Smartta spor dolu hafta sonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:00

Sporun birçok branşını izleyicilerle buluşturan D-Smart, bu hafta sonu hem spor kanalları hem de D-Smart GO uygulamasıyla çok sayıda organizasyonu canlı olarak yayınlayacak.

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Futbolda milli aranın olduğu haftada Avrupa’nın en değerli basketbol liglerinden İspanya Liga Endesa maçları, plaj voleybolunda Meksika turnuvasının çeyrek final, yarı final ve final maçları, bugün yapılacak Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, D-Smart spor kanallarında canlı olarak ekrana gelecek.

BUGÜN

10.00 Galatasaray Kulübü Genel Kurulu Spor Smart
22.45 Barcelona-Joventut Spor Smart 2
23.00 Plaj Voleybolu Pro Tour Meksika Spor Smart

YARIN

14.00 Tenerife-Gran Canaria Spor Smart
19.30 Fuenlabrada-Real Madrid Spor Smart
22.30 Plaj Voleybolu Pro Tour Meksika Spor Smart

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#D-Smart#Spor#Futbol

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