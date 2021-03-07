D-Smart’ta futbol şöleni

58 puanlı lider Atletico galip gelirse şampiyonluk yolunda dev bir adam atarken beş puan gerisinde üçüncü sırada bulunan rakibine büyük darbe vuracak. Beraberlik, Barcelona’ya yarayacak. Manchester derbisinde ise lider M.City 14 puanlık farkın rahatlığıyla sahaya çıkacak.

İspanya La Liga’nın 26. haftasında yarın Atletico Madrid ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek Madrid derbisi, bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışındaki ilk büyük randevu olarak öne çıkıyor. Bir maç eksiğine rağmen 58 puanla lider durumda bulunan Atletico Madrid, 5 puan gerisinde üçüncü sıradaki Real Madrid’i Wanda Metropolitano Stadı’nda ağırlayacak. Müsabaka TSİ 18.15’te başlayacak. Atletico kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Real galip gelirse yarıştaki heyecan daha da artacak. Beraberlik ise 53 puanlı ikinci Barcelona’ya yarayacak.

YENi STAT REAL’E YARADI

Derbi öncesi Atletico’da tek eksik futbolcu, sakat Gimenez. Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA’dan aldığı 10 maçlık men cezası 28 Şubat’ta sona eren Kieran Trippier ile sakatlıkları sona eren Yannick Carrasco ve Thomas Lemar ise teknik direktör Diego Simeone’den görev bekleyecek. Real Madrid ayrıca, Atletico’nun Eylül 2017’den bu yana maçlarını oynadığı yeni stadı Metropolitano’daki yaptıkları 3 karşılaşmada da yenilgi almazken, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

UZAK ARA LİDER CITY, UNITED’A KARŞI

İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City bugün sahasında takipçisi ve ezeli rakibi Manchester United’ı ağırlayacak. Manchester Stadı’nda TSİ 19.30’da başlayacak olan karşılaşma D Smart platformundan da yayın yapan S Sport’tan naklen yayımlanacak. Zorlu maç öncesi City’nin 65, United’ın 51 puanı bulunuyor.

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