D-Smart yeni La Liga uzmanını arıyor

Yarışma ile ilgili detaylar şöyle: Her hafta La Liga ile ilgili bir soru 21.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayımlanan La Liga Özel programında Aykut Aydın tarafından anons edilecek.

Aynı anda D-Smart’ın resmi Twitter hesabı olan @dsmartdunyasi’ndan soru videosu post edilecek. Post altına yorum yaparak doğru cevabı veren ilk kişi, İspanya’dan getirilen hediyelerden birini kazanacak.

20 hafta devam edecek yarışma sonunda kazananlar arasından yapılacak finalde birinci olan isim, önümüzdeki sezon (pandeminin kalkması halinde) bir La Liga maçını İspanya’da izleyecek.

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