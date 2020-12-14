D Smart spor kanalları direktörü Aybars Hünalp oldu

İspanya La Liga, Voleybol Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, İspanya Basketbol Ligi, NBA, F1 ve Moto GP, Almanya Kupası ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını sporseverlerle buluşturan D-Smart’ta göreve başlayan Hünalp, daha önce Show TV’de spor müdürlüğü ve Lig TV ve beIN Sports’ta haber müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Hünalp ile birlikte kanalda bir hareketlilik bekleniyor.