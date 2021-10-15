Cyle Larin'den G.Saray maçı yorumu! "Herkese göstereceğiz"

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Yedikleri 3 gole dikkat çeken ve daha iyi olmaları gerektiğini belirten Larin, "2. yarıda daha iyiydik, daha iyi oynadık ama rakip 2 fırsat buldu, 2 gol attı. Kabul etmemiz gereken bir şey var, 3 gol yememeliydik. İdmanlarda daha çok çalışacağız. Biz daha iyi olmalıydık, yeterince iyi değildik." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ve ligdeki Galatasaray maçlarıyla ilgili görüşleri sorulan Kanadalı golcü, "Zor maçlar. Sporting ve Galatasaray maçları önemli. Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz." diye konuştu.