Cyle Larin fırtınası devam ediyor! Beşiktaş'tan sonra kariyerinde ilk kez...

Beşiktaş'ın formda futbolcularından Cyle Larin, Milli Takım arasında da boş durmadı. Larin, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta hat-trick yaparak sahanın yıldızı oldu.

Beşiktaş forması giyen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, Bermuda maçında 90 dakika sahada kalırken Larin 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı golle hat-trick yaptı. Larin'in attığı 3 golün de asistini Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies yaptı.

2.5 YIL SONRA GOL ATTI, İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Larin, böylece Kanada Milli Takımı'nda 17 Ekim 2018'den bu yana ilk gollerini kaydetmiş oldu. 2.5 yıl sonra milli takımında gollerle tanışan Larin, ayrıca Kanada ile ilk kez hat-trick yaptı.

Kariyerinin en formda sezonunu yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 21'e çıkarttı. Larin, Beşiktaş formasıyla bu sezon 34 maçta 18 gol atıp 4 asist kaydetmişti.

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