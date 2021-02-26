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GeriFutbol Cyle Larin: "Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz"
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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Cyle Larin: "Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz"

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Cyle Larin: "Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz"
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Beşiktaş'ın Denizlispor'u farklı mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Cyle Larin karşılaşmayı değerlendirdi.

Elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilen ikinci golü hakkında konuşan Larin, "Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da ben atsam da mutluyum. Sayılmayan golün tekrarını görmedim. Değmedi gibi hissettim. Ben çalışmaya, gol atmaya devam edeceğim. Takımım da kazanmaya devam edecek." dedi.

Cyle Larin: Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz

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