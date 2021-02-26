Cyle Larin: "Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz"

Elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilen ikinci golü hakkında konuşan Larin, "Aboubakar ile futboldan zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da ben atsam da mutluyum. Sayılmayan golün tekrarını görmedim. Değmedi gibi hissettim. Ben çalışmaya, gol atmaya devam edeceğim. Takımım da kazanmaya devam edecek." dedi.

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