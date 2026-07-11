Cyborg değil, insan yapımı makine: Erling Haaland!

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Lionel Messi ve Kylian Mbappe’nin Dünya Kupası’nda hem 2026’nın hem de tüm zamanların gol krallığı için rekabeti tüm hızıyla sürerken Norveç’in dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland da 2 ismi takibini sürdürüyor. Messi ve Mbappe 8’er golle zirvede yer alırken rakiplerine göre 1 maçı eksik Haaland ise 7 kez ağları havalandırmayı başardı.

Brezilya karşısında sergilediği performansla dünya basının yarı insan yarı makine benzetmeleri yapıp, Cyborg’a ya da Terminatör’e benzettiği Haaland’ın sahadaki başarısının sırrı beslenmesinde ve günlük çalışma rutininde yatıyor.

UYKU KALİTESİNE ÇOK ÖNEM VERİYOR

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25 yaşındaki futbolcu yoğun antrenman temposunu dengelemek için günde 6 öğün yiyip 6000 kalori alıyor.

Haaland'ın öğünlerinde ağırlıklı olarak biftek, tavuk, balık, yumurta, makarna, sebze, sakatat, çiğ süt ve bal bulunuyor.

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Beslenmesine olduğu kadar uyku kalitesine de özel önem veriyor. Uyku öncesinde mavi ışığı engelleyen gözlük kullanıyor.

Yıldız futbolcu uyku esnasında burnundan nefes almayı desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla dudak bandı kullanıyor.

GÜNE GÜNEŞ IŞIĞI İLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Uyumaktan en az 2 saat önce akıllı telefonu ya da herhangi bir elektronik cihaza dokunmaktan kaçınıyor.

Uyandıktan sonra sirkadiyen ritme (uyku, hormon salgılaması, vücut ısısı ve metabolizmayı yöneten 24 saatlik iç biyolojik saati) uymak için doğal güneş ışığı almaya özen gösteriyor.

Güneş ışığı ve temiz havayla güne erkenden başlayıp kahvesini içtikten sonra kısa bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Formunu koruyabilmek için her gün yaklaşık 300 şınav çekiyor ve 1000 karın egzersizi yapıyor..

Vücudunun toparlanması, kas ağrısını hafifletmek ve sızıları azaltmak için buz banyosu yapıyor ve saunaya giriyor.

"FAST FOOD YERİNE YÜREK VE CİĞERİ TERCİH EDERİM"

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Haaland beslenme alışkanlığı ile ilgili daha önce “İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, yürek ve ciğer yemeyi tercih ediyorum. Yürek ve ciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir” şeklinde görüş belirtiyor” demişti.