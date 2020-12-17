Cyberpunk 2077’ye dair optimizasyon açıklaması yapıldı

Yıllardır beklenen ve tekrarlayan ertelemelerle oyuncuların heyecanını en üst seviyeye çıkaran Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta sorunlu denebilecek bir çıkış yaşadı. Uzun süredir beklenen yapım, hatalar ve performans sorunlarıyla neredeyse oynanmaz bir haldeydi.

Oyunun bu ‘dağınık’ olarak nitelendirilen hâli, pek çok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratırken sosyal medyada #cyberpunk2077 etiketinde çokça içerik, eleştiri ve yorum paylaşıldı. Kullanıcılar oyunun geniş dünyası, etkileyici özellikleri ve tasarımı bir kenara bırakılarak oyunun hatalarına odaklandı. Pek çok oyuncu bu sorunları dalgaya alsa da hayal kırıklığını belirten sinirli oyuncular da azımsanacak sayıda değil.

Bu durum elbette CD Projekt Red de dâhil olmak üzere hiçbir oyun geliştiricinin karşılaşmak isteyeceği bir durum değil. Sorunların ve geri dönüşlerin farkında olan geliştiriciler, oyunun çıkışı üstünden çok uzun bir süre geçmeden konuya ilgin açıklamada bulundu.

Cyberpunk 2077 geliştiricilerinin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Öncelikle oyun çıkış yapmadan önce oyunun konsollardaki oynanışını göstermediğimiz ve bunun neticesinde oyunu alan insanları, alım kararına varmadan önce yeteri kadar bilgilendiremediğimiz için özür diliyoruz. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında daha oynanabilir olması için daha çok dikkat etmeliydik. Oyunumuzu alan insanların her zaman yaptıkları alışverişten memnun kalmasını isteriz.”

Sonrasında ise Cyberpunk 2077’nin oynanabilirliğini artırmak ve optimizasyon sorunlarını gidermek için ellerinden geldiği kadar çalışacaklarını belirtti. Geçtiğimiz Cuma günü ise ‘hotfix’ler çıkmaya başladı bile. Ocak ve Şubat aylarında ise iki büyük yamanın geleceği bildirildi.

Ancak bununla birlikte oyuncular yüksek donanım özelliklerine sahip bilgisayarlara veya son nesil oyun konsoluna sahip değilse yine de internette yayınlanan videolardaki gibi bir görüntü kalitesi elde edemeyecek. Oyunu dijital olarak alan oyuncular ise PSN ve Xbox platformu üstünden oyunu iade edebilecek.