Cyberpunk 2077’nin bölüm tasarımcısı, oyundan çıkarılan özellikler hakkında konuştu

CD Projekt Red’de kıdemli bölüm tasarımcısı Miles Tost, Cyberpunk Discord kanalında oyunun çıkmasını bekleyen ancak son ürünle ilgili tereddüt ve endişeleri olan hayranlar için bir açıklama yaptı. Genel olarak hayranların endişelenmemesi gerektiği söyleyen Tost, oyuna eklenen ve oyundan çıkarılan özellik ve mekanikler olmasının geliştirme sürecinin çok doğal bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Hiçbir zaman çift elle silah kullanma mekaniği olmadı ve ‘techie’ler hakkında da pek çok kez açıklama yaptım. Ancak hâlâ bir takım endişeleriniz varsa ne söyleyebilirim bilmiyorum, incelemelerine güvendiğiniz kaynak ve mecraların incelemelerini bekleyin ve ona göre hareket edin. Her oyun herkese hitap etmez ve bunu değiştirebilecek bir güce de sahip değiliz haha. Hiç kimse sizi oyunu çıktığı gün almanız için zorlamıyor ve CDPR de hiçbir oyuncunun eğlenmeyeceği bir oyun alıp hayal kırıklığı yaşamasını istemiyor.

Lafı açılmışken, oyundan çıkarılan özellikler hakkında şunu söyleyebilirim: oyundan çıkarılan kısımların olması geliştirme sürecinin çok doğal bir parçası. Bunu oyunumuzda da çok açık bir şekilde görebilirsiniz çünkü 2018’de yayınlanan demoda da görebileceğiniz gibi topluluğumuzun geri dönüşlerine önem veriyoruz. Bir düşünün, oyunun çıkmasına iki sene var ve bu sürede elbette bir şeyler değişecek. Ayrıca kağıt üstünde kulağa çok iyi gelen ancak oyuna eklendiğinde aslında o kadar da iyi olmadığını gördüğümüz oyun mekanikleri de oluyor.

Witcher 3’ün geliştirme sürecinde de oyundan çıkardığımız pek çok özellik oldu ancak bu oyunu daha iyi bir hâle getirdi. Ancak şimdi görüyorum ki geliştirme sürecinin içinde olmayanlar için oyundan özelliklerin çıkarılması üzücü oluyor. Bu durumdan sizden sadece bize güvenmenizi istiyorum. Çok severek oynadığınız başka oyunların geliştirme sürecine bir bakın. Baktığınızda sevebileceğiniz bazı özellikler çıkarılmış olmasına rağmen o oyunu severek oynamış olduğunuzu ve hatta belki de bu yüzden oyundan zevk alabilmiş olduğunuzu göreceksiniz. Sonuç olarak bu oyunun ve oyun sistemini ne kadar eğlenceli tasarlanmış olduğuyla alakalı. Bizlerse oyunun sizlere harika bir deneyim yaşatmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bazen bunu sağlayabilmek için sizin de gördüğünüz ve bildiğiniz gibi yola bazı zor karalar alarak devam etmemiz gerekiyor.”