Cyberpunk 2077 Multiplayer’a dair bilgilere ulaşıldı

Bu hafta CD Projekt Red’in kurucu ortaklarından Marcin Iwinski’nin oyunculardan özür dilemesinin ardından bir büyük haber de veri madencileri tarafından geldi. DSOGaming’in söylediğine göre veri madencilerin oyun dosyalarında Cyberpunk'ın yaklaşan çok oyunculu moduna ait referanslar bulduğu iddia ediliyor. Bahsedilen bilgiler arasında oyuna soygun ve ölüm maçı modunun olacağı da yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde de aktardığımız üzere şirketin kurucu ortağı Marcin Iwiński, kameralar karşısına çıkarak oyunculardan Cyberpunk 2077’nin başarısızlığı ve beklentileri karşılayamamış olması sebebiyle özür diledi. Oyunculara oyunu geliştirme sürecinde izlenecek detaylı yol haritası yayımlayacaklarının sözünü verdi.

Sürecin şirket içinde nasıl işlediğini anlattı ve şu an için sadece 3 hotfix çıktığını ancak ana hedeflerinin bug ve çökmeleri tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bu süreçte belirli aralıklar büyüklü küçüklü yamaların geleceğinin bilgisi verildi. 2021 başında ise oyuna yeni bir DLC gelecek. Multiplayer’a ilişkin değişikliklerin oyuna ne zaman ekleneceği bilinmiyor.