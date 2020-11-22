Cyberpunk 2077 güncel sistem gereksinimleri
Cyberpunk 2077’nin sistem gereksinimleri değiştirildi. Oyunun şu anki çıkış tarihi 10 Aralık’tan önce CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için güncellenmiş PC gereksinimlerini açıkladı.
Oyunun çıkmasına iki hafta kala, oyuncuların heyecanı tavan yapmış durumda. Oyunun çıkış tarihinin birkaç kez ertelenmesiyle birlikte oyuncular çıkış tarihinin yaklaşmasıyla yine aynı şeyin yaşanmasından endişeleniyordu. Ancak CD Projekt Red’in güncellenmiş sistem gereksinimlerini açıklamasıyla birlikte varılan kanı, oyunun bu sefer duyurulduğu tarihte çıkacağının işareti olduğu yönünde.
Cyberpunk 2077 için CD Projekt Red için açıklanan yeni sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi.
Minimum Gereksinimler
Çözünürlük: 1080p
GFX Ayarları: Low / Düşük
OS: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
Bellek: 8GB
Grafik Kartı: GTX 780 veya Radeon RX 470
VRAM: 3GB
Depolama alanı: 70 GB (SSD öneriliyor)
Önerilen Gereksinimler
Çözünürlük: 1080p
GFX Ayarları: High / Yüksek
OS: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12GB
Grafik Kartı: GTX 1060 6GB, GTX 1660 Super veya Radeon RX 590
VRAM: 6GB
Depolama alanı: 70 GB
Yüksek Çözünürlük Gereksinimleri
Çözünürlük: 1440p
GFX Ayarları: Ultra
OS: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12GB
Grafik Kartı: RTX 2060 veya Radeon RX 5700 XT
VRAM: 6GB
Depolama alanı: 70 GB
Ultra Çözünürlük Gereksinimleri
Çözünürlük: 2160p
GFX Ayarları: Ultra
OS: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 3600G
Bellek: 16GB
Grafik Kartı: RTX 2080S/RTX 3070 veya Radeon RX 6800 XT
VRAM: 8GB
Depolama alanı: 70 GB
RT Minimum
Çözünürlük: 1080p
GFX Ayarları: RT Medium
OS: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 16GB
Grafik Kartı: RTX 2060
VRAM: 6GB
Depolama alanı: 70 GB
RT High / Yüksek
Çözünürlük: 1440p
GFX Ayarları: RT Ultra
OS: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16GB
Grafik Kartı: RTX 3070
VRAM: 8GB
Depolama alanı: 70 GB
RT Ultra
Çözünürlük: 2160p
GFX Ayarları: RT Ultra
OS: 64-bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16GB
Grafik Kartı: RTX 3080
VRAM: 10GB
Depolama alanı: 70 GB
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