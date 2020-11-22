Cyberpunk 2077 güncel sistem gereksinimleri

Oyunun çıkmasına iki hafta kala, oyuncuların heyecanı tavan yapmış durumda. Oyunun çıkış tarihinin birkaç kez ertelenmesiyle birlikte oyuncular çıkış tarihinin yaklaşmasıyla yine aynı şeyin yaşanmasından endişeleniyordu. Ancak CD Projekt Red’in güncellenmiş sistem gereksinimlerini açıklamasıyla birlikte varılan kanı, oyunun bu sefer duyurulduğu tarihte çıkacağının işareti olduğu yönünde.



Cyberpunk 2077 için CD Projekt Red için açıklanan yeni sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi.



Minimum Gereksinimler

Çözünürlük: 1080p

GFX Ayarları: Low / Düşük

OS: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8GB

Grafik Kartı: GTX 780 veya Radeon RX 470

VRAM: 3GB

Depolama alanı: 70 GB (SSD öneriliyor)



Önerilen Gereksinimler

Çözünürlük: 1080p

GFX Ayarları: High / Yüksek

OS: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB

Grafik Kartı: GTX 1060 6GB, GTX 1660 Super veya Radeon RX 590

VRAM: 6GB

Depolama alanı: 70 GB



Yüksek Çözünürlük Gereksinimleri

Çözünürlük: 1440p

GFX Ayarları: Ultra

OS: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB

Grafik Kartı: RTX 2060 veya Radeon RX 5700 XT

VRAM: 6GB

Depolama alanı: 70 GB



Ultra Çözünürlük Gereksinimleri

Çözünürlük: 2160p

GFX Ayarları: Ultra

OS: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 3600G

Bellek: 16GB

Grafik Kartı: RTX 2080S/RTX 3070 veya Radeon RX 6800 XT

VRAM: 8GB

Depolama alanı: 70 GB



RT Minimum

Çözünürlük: 1080p

GFX Ayarları: RT Medium

OS: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 16GB

Grafik Kartı: RTX 2060

VRAM: 6GB

Depolama alanı: 70 GB



RT High / Yüksek

Çözünürlük: 1440p

GFX Ayarları: RT Ultra

OS: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16GB

Grafik Kartı: RTX 3070

VRAM: 8GB

Depolama alanı: 70 GB



RT Ultra

Çözünürlük: 2160p

GFX Ayarları: RT Ultra

OS: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16GB

Grafik Kartı: RTX 3080

VRAM: 10GB

Depolama alanı: 70 GB