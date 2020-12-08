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Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 erken yükleme tarihleri açıklandı

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Cyberpunk 2077 erken yükleme tarihleri açıklandı
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CD Projekt Red’in heyecanla beklenen RPG oyunu Cyberpunk 2077 10 Aralık’ta oyuncularla buluşuyor.

CD Projekt Red’in yeni açık dünya RPG oyunu Cyberpunk 2077 ertelemeler sonrası en sonunda bu haftanın sonlarında piyasaya çıkacak. Milyonlarca insanın beklediği oyun için beklentiler oldukça yüksek seyrediyor. CDPR, oyunun çıkmasına bir hafta kala oyuncuların oyunu ne zaman ön yüklemeye ve oynamaya başlayabileceğinin tam zamanlarını paylaşmıştı.

Cyberpunk 2077, Twitter hesabı üzerinden oyunun belirli ülkelerde ne zaman oynanabilir olacağını paylaştı. Bununla birlikte konsol ve bilgisayar kullanıcıları için oyunu önceden indirmek mümkün olacak. Vakti geldiğinde ise oyunu oynayabilecekler.

Konsol oyuncuları oyunu, 3 Aralık’ta önceden yüklemeye başlayabilecek. 10 Aralık’ta ise ülkenin bulunduğu saat dilimine göre gece yarısında oyuna erişebilecek. Cyberpunk 2077, 7 Aralık itibarıyla da GOG'a önyükleme için hazır olacak. Bilgisayar kullanıcıları ise Epic Games ve Steam üzerinden 8 Aralık’ta ön yükleme yapabilecek.

Oyunun yaklaşık 80GB’lık alan kaplayacak olması bekleniyor. Bu hem bilgisayar hem de konsol için geçerli.

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