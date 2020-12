Cyberpunk 2077 erken yükleme tarihleri açıklandı

CD Projekt Red’in yeni açık dünya RPG oyunu Cyberpunk 2077 ertelemeler sonrası en sonunda bu haftanın sonlarında piyasaya çıkacak. Milyonlarca insanın beklediği oyun için beklentiler oldukça yüksek seyrediyor. CDPR, oyunun çıkmasına bir hafta kala oyuncuların oyunu ne zaman ön yüklemeye ve oynamaya başlayabileceğinin tam zamanlarını paylaşmıştı.

Cyberpunk 2077, Twitter hesabı üzerinden oyunun belirli ülkelerde ne zaman oynanabilir olacağını paylaştı. Bununla birlikte konsol ve bilgisayar kullanıcıları için oyunu önceden indirmek mümkün olacak. Vakti geldiğinde ise oyunu oynayabilecekler.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1