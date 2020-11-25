Cyberpunk 2077, 175 saatten fazla oynanış süresine sahip

Babiel, oyunun ana görevini oynayıp tamamlamak için de bu kadar uzun süre harcamanın gerekip gerekmediğini soran meraklı bir hayranın sorusuna yanıt verdi: “Pek değil, ben en yüksek zorluk ayarında daha yavaş ve ‘stealth’ oynadım, her şeyi topladım, oyunun sunduğu her özelliği test ettim, acele etmeden oynadım.”

Ancak oyunları hemen oynayıp bitirmeyi sevenler için yine de onları çok kısa bir oynanış beklemiyor gibi görünüyor. CD Projekt Red’in yeni distopik fütüristik oyunu, Witcher 3’teki gibi pek çok detay içeren, zaman ve dikkat gerektirecek bir yapım olacak.

Oyunun en son sistem gereksinimleri güncellenmişti. Herhangi bir erteleme olmaması durumunda oyun çok yakında oyuncularla buluşacak.