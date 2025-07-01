'Cutha'nın sahibi Çil'den Hürriyet'e özel açıklamalar: 'Gazi'yi kazanmanın gururu hiçbir şeyle ölçülmez!'

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99. Gazi Koşusu’nu kazanan Cutha isimli atın sahibi Hulusi Çil, yarıştan hemen sonra duygularını Hürriyet’le paylaştı. Süleyman Arat’ın sorularını yanıtlayan Hulusi-Neriman Çil çifti Gazi Koşusu zaferi için “Bu gurur anlatılmaz, kelimelere sığmaz” ifadelerini kullandılar.

37 yıldır at yetiştiriciliği yapan sanayici Çil, 2014’te Suzi Gold’la bir ikincilik yaşadığını belirterek “Cutha, Suzi Gold’un torunu... Çok büyük gurur, olağanüstü bir his. Bu gurur anlatılmaz, kelimelere sığmaz” diye konuştu.. Aynı zamanda Cutha’nın yetiştiricisi olduğu için 55 milyon TL’lik ödülün sahibi olan Çil, ödüle ihtiyaç duymadığını belirterek şunları söyledi:

YAŞADIĞIMIZ GURUR HER ŞEYİN ÖTESİNDE

“50 yıllık sanayiciyim, aerosol üretiyoruz, yanımızda 450 kişi çalışıyor. Ben bu mutluluğu parasıyla ölçmüyorum, yaşadığımız gurur her şeyin ötesinde. Kazandığımız ikramiyeyle öncelikle çalışanlarımı mutlu etmek istiyorum. Bir de bir arkadaşımın eşini lösemiden kaybettiğimiz için çok üzgün ve duyguluyuz. Bu nedenle ikramiyenin bir kısmını LÖSEV Vakfı’na bağış yapacağım.”

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AHMET’TEN ÖNCE CUTHA’YA KARDEŞi MEHMET SALiH BiNDi

Hulusi Çil, “Cutha’ya önceleri Ahmet Çelik’in kardeşi Mehmet Salih biniyordu. Tecrübe eksikliği gördük. Çok efendi ve sevdiğimiz bir jokey olmasına rağmen daha usta bir ismi bindirmeye karar verdik ama aynı ailede kalmasını da istediğimiz için de ağabeyi Ahmet Çelik’le anlaştık” dedi.

FAUL YOK, BİLEĞİMİN HAKKIYLA KAZANDIM

Kariyerinde 7’si üst üste olmak üzere 8.kez Gazi Koşusu’nu kazanarak, 9 kez zafere ulaşan Mümin Çılgın’ın rekoruna 1 adım daha yaklaşan jokey Ahmet Çelik, büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Yarış sırasında birincilik mücadelesi verdikleri Handsome King isimlli ata faul yaptığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Çelik, “Mücadelemiz kafa kafayaydı. Hışman Çizik’in atı bana doğru geldi. Benim atım aksiyon alarak ona doğru gitti ama onun performansını hiçbir şekilde etkilemedim. Tatlı bir sürtüşmemiz oldu diyebiliriz. Bileğimin hakkıyla kazandığımı düşünüyorum” dedi.

ELMA, PEKMEZ YULAF VE ÜZÜMLE BESLENiYOR

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Cutha'nın sahibi Hulusi Çil, “Çiftliğimiz İzmit Akmeşe’de. Kendi ağaçlarımızdan yetişen elmaları pekmez yapıyor, yulafın üzerine döküyoruz. Besni Üzümü’nü çok sevdikleri için yemlerine üzüm katıyor ayrıca kalpleri güçlensin diye 11 ay boyunca bahçemizdeki elmaları kesip atlarımıza yediriyoruz” dedi.

GAZi KOŞUSU’NDA SEYiRCi REKORU

99. Gazi Koşusu’nu 62 bin 700 kişi izledi. Bu Türk at yarışçılığı tarihinin en yüksek rakamı olurken, Türk spor tarihinin de en çok izlenen üçüncü organizasyonu olarak kayıtlara geçti. İlk sırada 14 Kasım 2001’de Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 80 bin kişinin izlediği Türkiye-Avusturya futbol maçı yer alıyor. İkinci sırada aynı statta 2003 yılında oynanan 70.125 kişinin takip ettiği Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması bulunuyor.

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