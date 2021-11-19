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Curry rekor kırdı, Warriors kazandı

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Stephen Curry
Curry rekor kırdı, Warriors kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ,Golden State Warriors deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 104-89 yendi.

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NBA'e 6 maçla devam edildi.

Son çeyreğe 13 sayı geride girmesine karşın rakibine bu bölümde sadece 8 sayı şansı veren Warriors, karşılaşmadan 15 sayı farkla ayrıldı.

40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85'e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi. Curry, ilk 15 maçta 2018-19 sezonunda 80, 2015-16 sezonunda 74 üçlük atmıştı.

Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayıyla en skorer isim oldu. Dean Wade ve Kevin Love, 17 sayıyla oynadı.

- Furkanlı 76ers, mağlubiyet serisine son verdi

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 103-89 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Curry rekor kırdı, Warriors kazandı

Furkan Korkmaz, 22 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda Tyrese Maxey 22, Seth Curry 20, Tobias Harris de 17 sayıyla salondan ayrıldı.

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Nikola Jokic'in 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Will Barton 19 sayı üretti.

- Heat serisini 4 maça çıkardı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 112-97 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Curry rekor kırdı, Warriors kazandı

Heat'te Jimmy Butler 32 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağlarken, milli basketbolcu iki sayıyla oynadı.

Bradley Beal'in 30 sayı ürettiği Wizards'ta Kyle Kuzma 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104
Miami Heat-Washington Wizards: 112-97
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103
Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Stephen Curry

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