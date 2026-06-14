Curaçao'dan Dünya Kupası'nda tarihi gol: Almanya karşısında sürpriz!

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Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir ana imza attı.
Teknik direktörlüğünü deneyimli çalıştırıcı Dick Advocaat'ın yaptığı Curaçao, grubun açılış mücadelesinde Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.
Dakikalar 21'i gösterdiğinde sağ kanatta topla buluşan Comenencia, ceza sahasına hareketlenen Hansen'i gördü. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, bekletmeden yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Bu golle birlikte Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.
⚽ Comenencia'dan tarihi gol! Curaçao, Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü Almanya’ya attı!— Spor Arena (@sporarena) June 14, 2026
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