×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Curaçao'dan Dünya Kupası'nda tarihi gol: Almanya karşısında sürpriz!

Güncelleme Tarihi:

#2026 Dünya Kupası#Curaçao#Almanya
Curaçaodan Dünya Kupasında tarihi gol: Almanya karşısında sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 20:40

2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte ilk kez turnuvada boy gösteren Curaçao, tarihe geçen bir ana imza attı. Yaklaşık 185 bin nüfuslu ada ülkesi, grup aşamasındaki ilk maçında Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Haberin Devamı

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir ana imza attı.

Teknik direktörlüğünü deneyimli çalıştırıcı Dick Advocaat'ın yaptığı Curaçao, grubun açılış mücadelesinde Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde sağ kanatta topla buluşan Comenencia, ceza sahasına hareketlenen Hansen'i gördü. Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı. Genç futbolcu, bekletmeden yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Curaçaodan Dünya Kupasında tarihi gol: Almanya karşısında sürpriz

Haberin Devamı

Bu golle birlikte Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#2026 Dünya Kupası#Curaçao#Almanya

BAKMADAN GEÇME!