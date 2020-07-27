Cüneyt Dumlupınar: 'Adana Demirspor olarak Süper Lig'i hak ediyoruz'

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, pandemi sürecinde normal sezonun son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını hatırlattı.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendiklerini, sahalarında Altay'la berabere kaldıktan sonra Süper Lig'e direk çıkma fırsatını kaçırdıklarını vurgulayan Dumlupınlar, şunları söyledi:

"Hayalimizden vazgeçmedik. Çok kaliteli bir kadromuz var. Sonradan Mehmet Akyüz ve Berk Yıldız oyuna girdi, skora çok katkı sağladılar. Kalecimiz Kurtuluş'a da parantez açmak istiyorum. Maçın kırılma anlarında kritik kurtarışlar yaptı, tebrik ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Finale adımızı yazdırdığımız için mutluyuz. Adana Demirspor olarak Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyoruz. Geçen sene Fatih Karagümrük takımıyla 15 yıllık hasrete son vermiştik ve TFF 1. Lig'e çıktık. Allah bunu bana nasip etti. Fatih Karagümrük'te çok güzel anılarım var. Sezon başında Fatih Karagümrük'teydim. Eskişehirspor maçından sonra ayrıldım. Tabii ki benim için duygusal bir maç olacak. Ama Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için ne gerekiyorsa yapacağız. Allah nasip ederse Adana Demirspor ismini Süper Lig'e yazdıracağız."



- İrfan Buz: "Çok net gol fırsatlarımız vardı"



Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da golsüz berabere kaldıkları maçın rövanşını kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Maçın istedikleri gibi gittiği sırada Adana Demirspor'un penaltı kazandığını kaydeden Buz, şöyle konuştu:

"Penaltının ardından geriye düştük. Daha sonra yine çok önemli bir gol fırsatı geldi. Bu pozisyonu kaleci Kurtuluş gerçekten çok iyi kurtardı. Arkasından 2 gol yedik. 2-0'dan sonra yine gol pozisyonu bulduk, geri dönme fırsatımız oldu. Özellikle 2 maçta da gol pozisyonlarını sonuçlandırmayla ilgili büyük sıkıntılarımız vardı. Çok net gol fırsatlarımız vardı. Kendi sahamızda oynadığımız müsabakada ve burada da şekilde net fırsatları maalesef gole çeviremedik. Ondan sonra rakibin alan da bulmasıyla müsabakayı kaybettik. Çok üzgünüz, Bursaspor'u Süper Lig'e taşımak istedik nasip olmadı. Futbolcularımız elinden gelen mücadeleyi verdiler. Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum

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