Cüneyt Çakır'ın yönettiği Slavia Prag - Arsenal maçında büyük saygısızlık! Skandal tepki...

Spor Arena Detay - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. Geceye damga vuran olay, Cüneyt Çakır'ın yönettiği Slavia Prag - Arsenal mücadelesine yaşandı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu. İngiliz ekibinin gollerini, 18. dakikada Pepe, 21. (penaltıdan) ve 77. dakikalarda Alexandre Lacazette ve 24. dakikada Bukayo Saka attı.

DİZ ÇÖKMEDİLER

Slavia Prag - Arsenal mücadelesinin başlama vuruşundan önce İngiliz ekibinin futbolcuları, son dönemde futbolda ve hayatının her alanında artan ırkçılığa karşı tepki göstermek adına Black Lives Matters hareketine katıldı.

Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır da Arsenal forması giyen oyunculara katılarak bu anlamlı harekete destek verdi ve diz çöktü. Ancak tam bu anlarda Slavia Prag forması giyen oyunculardan kimsenin beklemediği bir hareket geldi.

Çekya temsilcisinin oyuncuları, Cüneyt Çakır ve Arsenal'a eşlik etmeyerek diz çökmedi. Slavia Prag cephesinin son dönemde yaşanan çirkin olaylara rağmen Black Lives Matter hareketine sessiz kalması sosyal medyada büyük tepki çekti.

TARİHE GEÇEN KARE

Öte yandan AP'den Petr David Josek'in çektiği, Alexandre Lacazette'in Slavia Prag forması giyen oyuncuların önünde tek başında ırkçılığa tepki gösterdiği kare geceye damga vurdu. Josek'in çekti o fotoğraf, spor tarihinin ikonik kareleri arasında yerini aldı.

AYNISINI MARSILYA YAPMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'nde sezon başında oynanan Marsilya-Manchester City karşılaşması öncesinde, İngiliz ekibi oyuncularının ırkçılığı protesto için diz çökmesine karşın Fransız takımının buna seyirci kalması eleştirileri de beraberinde getirmişti. Manchester City’li oyuncular ve karşılaşmanın hakemi diz çökere ırkçılığı protesto ederken, Marsilyalı futbolcular orta sahadaki dairede tek sıra halinde ayakta durmuştu.

FRANSIZLAR BÖYLE SAVUNMUŞTU AMA...

Fransa medyasında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz hafta terör saldırısında öldürülen Fransız öğretmen Samuel Paty için saygı duruşunda bulunmak isteyen Marsilyalı futbolcular, bu nedenle sessiz kaldı.

Yaşanan tartışmaların üzerine Twitter’dan açıklama yayınlayan Marsilya Kulübü, “Marsilya, ırkçılık karşıtı bir kulüptür. Marsilya futbolcuları, Manchester City’nin bu hareketini saygıyla karşılamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

MANCHESTER UNITED YARI FİNALDE

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edinson Cavani ve 90. dakikada Jesus Vallejo kendi kalesine kaydetti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL BİLETİNİ ROMA KAPTI



İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. Ajax 49. dakikada Brian Brobbey'in golü ile öne geçerken, 72. dakikada Edin Dzeko skoru eşitledi. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

VILLARREAL TURLADI

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İspanya temsilcisinin gollerini 38. dakikada Paco Alcacer ve 43. dakikada Gerard Moreno attı. Dinamo Zagreb'in tek golü 74. dakika Mislav Orsic'ten geldi. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.



Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

YARI FİNAL İLK MAÇLARI 29 NİSAN'DA

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak. Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.