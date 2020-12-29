Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta tarih yazıldı! 4'ü iptal 9 gol...

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta toplam 9 gol çıktı, 4'ü sayılmadı. Gençlerbirliği, maçı 3-2 yenerken derin bir nefes aldı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Candeias, 70'de Berat Özdemir ve 89'da kendi kalesine Oğuzhan atarken Kayserispor'un golleri 31. dakikada Kanga ve 55. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ'dan geldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 15'e çıkarttı, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

ANKARA'DA VAR DAMGASI! 4 GOL İPTAL OLDU

Ankara'daki karşılaşmaya ise VAR damgasını vurdu! Cüneyt Çakır'ın orta hakem olduğu, VAR'da ise Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev aldığı maçta ilginç olaylar yaşandı.

GÖRÜLMEMİŞ KARAMBOL

Süper Lig'de haftaya damga vuran maç, inanılmaz karambol...



Gençlerbirliği 3-2 H. K. Kayserispor pic.twitter.com/zdTo5XPFYQ — Spor Arena (@sporarena) December 29, 2020

60. dakikada Kayserispor'un 3. golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65. dakikada ise Gençlerbirliği'nin Sio ile attığı gol elle oynama gerekçesiyle VAR'dan iptal oldu. 68. dakikada yine Sio'nun attığı gol, bu kez faul gerekçesiyle iptal edildi.

''KABUL EDİLENE KADAR ATIYORUZ''

Gençlerbirliği, skorun 2-2'ye gelmesinin ardından ise ''Kabul edilene kadar atıyoruz!'' paylaşımını yaptı.

Ev sahibi ekip, 86. dakikada Sefa Yılmaz ile bir gol daha buldu ama bu gol de VAR'da faul gerekçesiyle iptal oldu. Böylece karşılaşmada tam 4 gol VAR'dan iptal edildi.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev yaptı.

Gençlerbirliği 3 - 2 Kayserispor

39' Candeias, 70' Berat, 89' Oğuzhan (k.k) / 31' Kanga, 55' Arda Kızıldağ (k.k)