Cüneyt Çakır'ın maçında Mourinho'nun Tottenham'u şoka girdi

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Cüneyt Çakır ilk yarıda 3 kez sarı kartına başvurdu.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili olan taraf olan konuk ekip Leipzig aradığı golü 58. dakikada buldu. 56. dakikada Leipzig'ten Laimer ceza sahasında Davies'in müdahalesi ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, Davies'i sarı kart ile cezalandırdı.

Penaltı atışını kullanan Timo Werner takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig zorlu İngiltere deplasmanından galibiyetle dönen taraf oldu.

Bilet fiyatlarına tepki gösteren RB Leipzig taraftarları, ikinci devrenin başında sahaya tuvalet kağıdı fırlattı.

Bu maçın rövanşı 10 Mart Salı günü Almanya'da oynanacak.