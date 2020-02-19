Cüneyt Çakır'ın maçında Mourinho'nun Tottenham'u şoka girdi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig, İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek evinde oynayacağı maç öncesi büyük avantaj sağladı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Cüneyt Çakır ilk yarıda 3 kez sarı kartına başvurdu.
İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili olan taraf olan konuk ekip Leipzig aradığı golü 58. dakikada buldu. 56. dakikada Leipzig'ten Laimer ceza sahasında Davies'in müdahalesi ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, Davies'i sarı kart ile cezalandırdı.
Penaltı atışını kullanan Timo Werner takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig zorlu İngiltere deplasmanından galibiyetle dönen taraf oldu.
Bilet fiyatlarına tepki gösteren RB Leipzig taraftarları, ikinci devrenin başında sahaya tuvalet kağıdı fırlattı.
Bu maçın rövanşı 10 Mart Salı günü Almanya'da oynanacak.
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