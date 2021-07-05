Cüneyt Çakır'ı kim, neden istemedi?

Murat Fevzi TANIRLI - 1- Çakır, dünya hakem otoritelerine göre EURO 2020 finali için 3 adaydan biriydi. Final olmasa dahi İngiltere-Danimarka yarı finali için favoriydi.

2- Cüneyt Çakır’ın eve gönderilmesinde politik OLAYLAR ve lobi dışında sebep aramak zor. bu kararıyla Kuipers, final için 1 numaralı aday haline geldi.

UEFA, son dakikada sürpriz bir karar alarak EURO 2020’de çok başarılı performans gösteren Cüneyt Çakır ve ekibini İstanbul’a geri gönderdi. Bu karar, hem politik yapının hem de lobi gücünün önemini bir kez daha hatırlattı. Oysa turnuvadaki performans odaklı değerlendirmeye baktığımızda Danny Makkelie ile birlikte en dikkat çekici yönetimleri Cüneyt Çakır gösterdi.

GÖZLER FİNALDEYDİ

Macaristan-Portekiz, Ukrayna-Avusturya ve özellikle 2. turdaki Hırvatistan-İspanya maçında mükemmel yönetimiyle dikkat çeken Çakır için gözler finaldeydi. Dünya hakem otoriterlerinin objektif değerlendirmesinde final adayı 3 isimden biriydi. Hatta uluslararası pek çok hakem sitesindeki tahminlerde final olmasa dahi İngiltere-Danimarka yarı finali için ismi çok ağır basıyordu.

KİMSE BEKLEMİYORDU

2012 Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz-İspanya yarı finalini yöneten Çakır, 2016’daki şampiyonada son 16 turunda İtalya-İspanya maçını yönetmişti. Ancak bu 3 turnuva içinde açık ara en iyi performans EURO 2020’deydi. Zorlu final yarışında kaybetse dahi en azından yarı final teselli olur diye düşünürken, Çakır’ın turnuvaya veda etmesini kimse beklemiyordu.

MADEM MAÇ VERMEYECEKTİNİZ NİYE LONDRA’YA GÖTÜRDÜNÜZ?

İspanyol Mateu Lahoz’un gruplarda Portekiz-Fransa maçındaki kötü yönetimi sonrası eve gönderilmesinin ardından final için 3 aday kalmıştı: Björn Kuipers, Felix Brych ve Cüneyt Çakır.

YETER Kİ İSTE!

EURO 2020 hakemleri turnuva süresince İstanbul’da Etiler’de bir otelde konaklarken, yarı final ve final maçları için adayların hepsi 3 gün önce UEFA tarafından Londra’ya götürüldü. Madem maç verilmeyecekti, neden UEFA Çakır ve ekibini de götürdü? Gerçekten anlamak çok zor. Kuipers ve Brych’in çeyrek final maçlarında olası kötü yönetim göstermeleri ihtimaline karşılık hemen Çakır’ı devreye sokabilmek gibi bir plan varsa, bu hem akılcı gelmiyor hem de hoş değil. Ayrıca görevlendirmeyi sadece hakem olarak düşünmemek gerekir. Yarı final maçlarında hakemlik ya da finalde 4. hakemlik de seçenekler dahilindeydi. Başarıyı ödüllendirmek istedikten sonra kılıfını bulmak zor değil. Yeter ki iste!

PENALTIYI ATLAYAN VE KAFADAN AKAN KANI GÖRMEYEN KUİPERS, FİNAL İÇİN RAKİPSİZ

İlk günden itibaren final adayı olup yarı finaldeki İtalya-İspanya maçıyla turnuvayı kapatacak olan tecrübeli isimlerden Felix Brych, Almanya’nın elenmesiyle şansını artırmıştı ancak özellikle Belçika-Portekiz maçındaki vasat yönetimiyle eleştirmenlerden olumsuz puan almıştı. Ukrayna-İngiltere çeyrek finalinde ise skorun ikinci yarının hemen başında iyice kopmasıyla zorlayacak pozisyon dahi yaşanmadı.

TURNUVADAKİ EN YAŞLI HAKEM

Hollandalı Kuipers, pandemi öncesinde daha 2020’nin başında finalin 1 numaralı adayı gözüküyordu. Kupa, 2021 yılına ertelenince turnuvaya katılan en yaşlı (48) hakem oldu. Gruplarda Danimarka-Belçika ve Slovakya-Ispanya maçlarında görev aldı. 5-0 İspanya’nın kazandığı maçta Hromada-Koke mücadelesinde net penaltı pozisyonunu atladı. VAR devreye girdi ve Kuipers izleyip penaltıyı verdi.

MAKKELİE YARI FİNALE

Çeyrek finaldeki Çekya-Danimarka maçında ise kayda değer bir kritik pozisyon yaşanmadı lakin özensizlik vardı. Soucek’in sakatlık sonrası sargılanan kafasından sızan kanlara karşı hiç önlem almaması yakışmadı. Brych’in yarı finale atanmasıyla final yolunda rakipsiz kaldı. İngiltere-Almanya maçında bizzat UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’nin izlediği Danny Makkelie’yi de yarı finalde Danimarka-İngiltere eşleşmesinde bekliyorum.

ESKi DANIŞMANIMIZ ROBERTO ROSETTi’DEN BUNU HiÇ BEKLEMiYORDUK!

Cüneyt Çakır’ın zorlu maçlarda bu denli üst düzey performans sergilediği, rakipleri gibi VAR uyarısıyla değiştirmesi gereken bir pozisyon dahi yaşanmadığı halde eve gönderilmesinin politik sebepler ve lobi dışında sebep aramak zor.

Hırvatistan-İspanya maçındaki performansının ardından gazetemizdeki ‘Dünyadaki gururumuz Cüneyt Çakır’ manşetimize MHK eski başkanlarından Ahmet Güvener başta olmak üzere üst düzey isimlerden “Politik sebepler nedeniyle final şansını sıfır görüyorum” mesajları almıştım ancak yine de konduramamıştım.

Bu kadar göz önünde bir performans karşısında UEFA Hakem Komitesi’nin, geçmişte ülkemizde

danışmanlık da yapan başkanı Roberto Rosetti’nin hiç görev vermemek gibi kayıtsız kalabileceğini tahmin etmemiştim.

ÜÇÜNÜZE DE SONSUZ TEŞEKKÜRLER

EURO 2020 ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonaları’nda en çok (9) maç yöneten hakem olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır, yardımcıları sevgili Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte 3 Avrupa Şampiyonası 2 Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil edip gururlandırdılar. A Milli takım nezdinde istikrarı yakalamak için saha içinde/dışında kavgamızın bitemediği bir Türkiye ortamında en azından hakemlerimizle bu mutluluğu yaşadık. Üçünün de emeklerine sonsuz teşekkürler.