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Cüneyt Çakır'a FIFA'dan dev davet! Dünya Kupası öncesi...

#Cüneyt Çakır#FIFA#Dünya Kupası
Cüneyt Çakıra FIFAdan dev davet Dünya Kupası öncesi...

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Aday Hakem Semineri'ne davet edildi.

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FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’ne katılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde yapılacak olan seminere, FIFA tarafından Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Finallerinde görev almaya aday olan hakemler davet edildi. Seminerde, Cüneyt Çakır ile birlikte 20 Hakem, 16 Video Yardımcı Hakem yer alacak.

Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve Video Yardımcı Hakem eğitimi yapılacak.

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#Cüneyt Çakır#FIFA#Dünya Kupası

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