Cüneyt Çakır, dünyada son 10 yılın en iyi ikinci hakemi seçildi!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemler listesini açıkladı.

Hazırlanan sıralamada 2011 ile 2020 yılları arasını kapsayan dönemde her yıl için ilk 20 hakem listesinin baz alındığı belirtildi. Son 7 yılda bu listenin zirvesinde yer alan ve toplamda en çok puanı toplayan Alan hakem Felix Brych, son 10 yılın en başarılı hakemi oldu.

Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. Deneyimli hakemimiz, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. Bunun yanı sıra Cüneyt Çakır UEFA ve FIFA turnuvalarında birbirinden önemli maçlar yönetti.

İşte IFFHS'nin son 10 yılın en iyi hakemleri sıralaması

Felix BRYCH (Almanya) 141

Cüneyt Çakır (Türkiye) 140

Bjorn Kuipers (Hollanda) 133

Niccola Rizzoli (İtalya) 113

Nestor Pitana (Arjantin) 88

Howard Webb (İngiltere) 76

Damir Skomina (Slovenya) 76

Martin Atkinson (İngiltere) 69

Viktor Kassai (Macaristan) 56

Antonio Mateu Lahoz (İspanya) 54

Gianluca Rocchi (İtalya) 53

Mark Clattenburg (İngiltere) 52

Pedro Proenca (Portekiz) 49

Carlos V. Carballo (İspanya) 47

Milorad Mazic (Sırbistan) 35

Ravshan Irmatov (Özbekistan) 33

Jonas Eriksson (İsveç) 30

Clement Turpin (Fransa) 30

Alireza Faghani (İran) 23

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