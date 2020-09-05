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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek

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Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

HALİS ÖZKAHYA U21 MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Azerbaycan ile Fransa takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş
Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrindeki Kapital Bank Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek

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