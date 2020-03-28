Cüneyt Çakır, Arda Turan ve Rıza Çalımbay'dan corona virüs günleri için tavsiyeler!

Damla Uğurtürk futbolun ünlü figürlerine izole yaşamda neler yaptıklarını sordu. Ortaya da futbolseverler için önemli tavsiyeler çıktı.

CÜNEYT ÇAKIR

Bu sezon 16 Süper Lig, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 de Suudi Arabistan’da Pro Lig mücadelesi olmak üzere 21 maçta düdük çalan dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır en çok yeşil sahalarda olmayı özlediğini açıkladı.

· Kitap öneriniz?

Stephen King / Kara Kule serisi, Trevanian / Şibumi

· Film öneriniz?

Mirage (Fırtına Anı)

· Dizi öneriniz?

Dark ve Şahsiyet

· Müzik-Albüm öneriniz?

Iron Maiden: Somewhere In Time

· Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?

Yoğun koşuşturma içinde geçen hayatımızda yavaşlama, durma fırsatımız oldu. Hayatlarımızda neyin daha önemli olduğunu, anda kalabilmeyi, ertelememeyi ve günlük rutinlerimizde birçok şeyin kıymetini tekrar hatırlattı.

· Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?

Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum ve bol su içiyorum.

· Şu an da nerede olmak isterdiniz?

Yeşil sahalarda

· Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?

Wyscout

· Evdeyken internetten ne aldınız?

Kitap, gıda ve oyun · Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi? Ailem ve arkadaş

ARDA TURAN

“Her şeyin başı sağlık” demekle yaşamak arasındaki farklı bu süreçte daha net bir şekilde anladığını belirten Arda Turan en çok özlediği şeyin ise sıkıntısız bir şekilde sokakta bulunmak olduğunu ifade etti.

· Kitap öneriniz?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Oltaylı, Bin Aşık Yılı Uzakta / Yılmaz Erdoğan, Gölgede ve Güneşte Futbol / Eduardo Galleano, Geyikli Park / Sunay Akın

· Film öneriniz?

Görünmeyen Misafir

· Dizi öneriniz?

English Game, Homeland ve Ramo

· Müzik-Albüm öneriniz?

Barış Manço tüm albümleri

· Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?

“Her şeyin başı sağlık” diyorduk ya. Demek ile yaşamak arasındaki farkı öğrendim.

· Evde en çok tükettiğiniz yiyecek / İçecek ne oldu?

Su ve kahve

· Şu an da nerede olmak isterdiniz?

Sokakta. Hiç sıkıntısız şekilde.

· Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?

Houseparty

· Evdeyken internetten ne aldınız?

Oğlum Hamza’nın ihtiyaçları

· Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi?

Kardeşim Okan ve annem-babam...

RIZA ÇALIMBAY

17’si deplasmanda 33 resmi maça çıkmış Rıza Çalımbay bu sezon. Onlarca idman ile birlikte müthiş bir tempodan durağan hayata geçen Çalımbay da “Sağlığın ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu anladık” diyor...

· Kitap öneriniz?

Başlangıç / Dan Brown

· Film öneriniz?

Bu günlerde çok film izliyorum ama özellikle önereceğim film: İkimizin Yerine.

· Dizi öneriniz?

Dizi izlemiyorum.

· Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?

Sağlığın ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu anladık.

· Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?

C vitaminli meyveler.

· Şu an da nerede olmak isterdiniz?

Şu anda Sivas’tayım. Ama elbette koronavirüs salgının bulunmadığı bir yerde, ailemle birlikte olmak isterdim.

· Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?

Whatsapp, Facetime

· Evdeyken internetten ne aldınız?

Hiçbir şey

· Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi?

Ailem