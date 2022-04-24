Cüneyt Çakır alkışlarla geri döndü! Antalyaspor-Kayserispor maçı...

Haberin Devamı

FTA Antalyasporlu taraftarlar ve Yukatel Kayserisporlu futbolcular, yeşil sahalara geri dönen hakem Cüneyt Çakır'ı alkışlarla karşıladı.

Maç öncesinde iki takım futbolcuları Cüneyt Çakır'a alkışlarla destek verdi.

Cüneyt Çakır da kendisine verilen desteğe alkışlarla yanıt verdi.

MHK DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GERİ DÖNDÜLER

Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı. Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.

İşte Hürriyet yazarı Mehmet Arslan'ın Cüneyt Çakır ile ilgili bugünkü yazısı;

Haberin Devamı

Bu yazıyı bugün kaleme alıp almamak arasında saatlerce düşündüm. Bir yanım ölesiye yazmamı isterken, diğer yanım, “Bari yarını mı beklesen” diye çığlık atıyordu.

Çünkü konu hassas, çünkü bugün ligin sıralamasını etkileyecek karşılaşmalar var.

Sonunda kararımı verdim ve yarını beklemedim.

*

Biliyorsunuz, Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Komitesi aralarında Cüneyt Çakır’ın da olduğu 13 hakemi men etmişti.

Bu hakemlerin itirazları Tahkim Kurulu’da kabul edilmiş Gündoğdu MHK’si de istifa etmişti.

Serdar Çelik başkanlığındaki komite de ilk icraat olarak bu hakemleri görevlerine iade etti.

Bu kararla Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda maç yönetmesinin de önü açıldı.

*

Hafta içinde MHK görevlendirme yaptı. Cüneyt Çakır’a, Antalya - Hatay maçının yönetimini verdi.

Çakır’ın yardımcılıklarını da Caner Özarslan ve Ali Tuna yapacaklardı.

Olay tam da bu noktada patladı.

Cüneyt Çakır, kendisine ulaşan görev tebligatına bilgisayar üzerinden yanıt vermedi.

Bunun üzerine önce Hakem İşleri Müdürlüğü sonra da MHK Başkanı Sabri Çelik, niye yanıt vermediğini sormak için Çakır’ı aradı.

Cüneyt hoca eğer yardımcıları değiştirilmezse maçı yönetmeye çıkmayacağını söyledi.

*

Daha da ötesi Çakır, Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ı aynı maçta yardımcısı olarak istiyordu.

MHK şoke olmuştu.

Açıklanan hakem listesinin değişmesi (zorunlu bir hal olmadıkça) mümkün değildi.

Ama Cüneyt Çakır, “Ya onlar gelecek, ya da maçı yönetmem” diyordu.

TFF yöneticileri bir araya geldi. Ama çözüm bulunamadı.

Çakır ikna edilemedi.

*

Haberin Devamı

Dünya Kupası’nda maç yönetmek için yardımcıları çalışmak istemesi kadar doğal bir şey yoktu elbette.

Ama MHK’nın kararına karşı çıkmak bugüne kadar yaşanmış bir olay değildi.

Hakem işleri müdürlüğü Çakır’a bir yazı yazdı. “Şu saate kadar maça çıkıp çıkmayacağını bildir.”

*

Çakır’a, Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un Hukuk Kurulun’da dosyalarının olduğu bu açıdan görevlendirme yapılmadığı bildirildi.

Ama Çakır, yine de HAYIR diyordu.

Tam bu anda bir dedikodu yayıldı. Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ın Çakır’a maçı yöneteceği için tepki gösterdikleri iddia edildi.

Ongun ve Turan, Çakır’a. “Biz sen cezalandırıldığında görev almadık. Sen ilk maçta biz olmadan görevi kabul edecek misin” dedikleri iddia edildi.

*

Haberin Devamı

Ama bu iddia her iki taraf tarafından yalanlandı.

Bu arada TFF ve MHK Çakır için yaptırım kararları almaya hazırlanırken Çakır TFF dışında bir takım görüşmeler yaptı.

Bu görüşmeler sonunda ikna oldu ve görevi kabul etti.