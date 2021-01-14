Cüneyt Çakır 27. derbisine çıkacak! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 27. derbisini yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Vodafone Park'ta 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.
Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 26 derbide düdük çaldı.
UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ilk kez bir derbide görev alacak.
- 8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı
FIFA kokartlı Çakır, 9. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak.
Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 8 derbide Galatasaray 5, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise berabere tamamlandı.
Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaş ise 7 kez ağları havalandırdı.
Cüneyt Çakır, iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez kırmızı, 41 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, söz konusu derbilerde Beşiktaşlı futbolculara 2 kırmızı ve 20 sarı kart, Galatasaraylı oyunculara ise 21 sarı kart gösterdi.
- Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler
Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig
2019-2020 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2019-2020 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-1 Lig
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