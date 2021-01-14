Cüneyt Çakır 27. derbisine çıkacak! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Vodafone Park'ta 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 26 derbide düdük çaldı.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ilk kez bir derbide görev alacak.

- 8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı



FIFA kokartlı Çakır, 9. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 8 derbide Galatasaray 5, Beşiktaş ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaş ise 7 kez ağları havalandırdı.

Cüneyt Çakır, iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez kırmızı, 41 kez de sarı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem, söz konusu derbilerde Beşiktaşlı futbolculara 2 kırmızı ve 20 sarı kart, Galatasaraylı oyunculara ise 21 sarı kart gösterdi.

- Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler



Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:



2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası

2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig

2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası

2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig

2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig

2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig

2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig

2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig

2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig

2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig

2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig

2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig

2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig

2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig

2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig

2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig

2019-2020 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2019-2020 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-1 Lig

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