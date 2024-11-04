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Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecanı

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#Cumhuriyet Koşusu#At Yarışı#Spor
Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00

At yarışlarında 44. Cumhuriyet Koşusu önceki gün Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda koşuldu.

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18 atın katıldığı yarışı Arif Çelik’in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı ‘Deniz Efe’ isimli safkan kazandı. Yine Ankara’da 86. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda ise Emrah Agun’un sahibi olduğu, jokey Akın Sözen idaresindeki ‘Dragon Flame’ adlı safkan birinci oldu. Yarışları izleyenler arasında Genelkurmay II. Başkanı Kemal Yeni, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da yer aldı. 

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#Cumhuriyet Koşusu#At Yarışı#Spor

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