Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen mücadele 4 gün sürecek ve ilki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta 5 yarış gerçekleştirilecek.

Mekan sponsorluğunu Galataport İstanbul, Bronz sponsorluğunu Red Bull, Helly Hansen, Coca Cola İçecek ve Sport Works, ana medya sponsorluğunu NTV ve medya sponsorluklarını Alem FM ve Lig Radyo markalarının üstlendiği etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu şunları söyledi; “Bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediğimiz bu yarış ile ülke sporumuz için yepyeni bir adım atıyor ve Türkiye markamızın tanıtımına büyük katkı sağlıyoruz. Avrupa ve dünyanın en büyük yarış organizasyonları tarafından da takip edilecek olan yarışlar, 2021 ve 2022 yıllarında bünyesine bu organizasyonların etaplarını da dahil ederek katılımcı sayısı ve medya değeri ile büyüyecek. 2023 yılında ise Mavi Vatan sınırlarını kapsayacak şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne yaraşır görkemde büyük ve zorlu bir yarış etabı düzenleyeceğiz. Söz konusu organizasyon ile spor diplomasisi yoluyla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlayacağımız için heyecanlıyız”.

Yarış Rotası

29 Ekim etabı, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılacak olan saygı duruşunu takiben start alacak, sonrasında filo İstanbul Boğazı’nda sınıflarına göre değişecek tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul, Anadolu Hisarı parkurunda yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 31 Ekim Cumartesi günü Kalamış-Adalar coğrafi parkurunda yapılacak Mavi Vatan etabından sonra, 1 Kasım Pazar günü Kalamış Koyu açıklarındaki üçgen rotalı Barbaros Hayreddin Paşa Kupası etapları ile sona erecek.

Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda sınıflarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak.

Yarışın ülke ve şehir markasına katkısı

Uluslararası spor organizasyonları yapıldıkları ülkeye, henüz turnuva hazırlıkları aşamasından başlayarak direkt ve dolaylı yollardan olumlu yönde ciddi katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en büyük ve en önde gelen markalarının sponsorluğunda yarışan ekipler, bu markaların yöneticilerinin ve misafirlerinin İstanbul’a gelmelerine ve yarış süresince Türkiye'yi tanımalarına vesile olacaktır.

Dünyanın en iyi yelkencilerinin katılacağı bu yarış, İstanbul’un sunduğu coğrafi, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya sergileyecektir.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarış, önümüzdeki yıllarda Dünya ve Avrupa Yat Yarışı/Şampiyonası gibi iki büyük organizasyonun ayaklarının ülkemize kadar uzanmasına zemin hazırlayacaktır.

Türk yelkencilerinin ve sporcularının bu yüksek prestijli yarışta kazandıkları tecrübeler, uluslararası yarışlarda dikkati çeken başarılara imza atmalarının ve Türkiye’yi dünya kamuoyunda en etkin biçimde temsil etmelerinin önünü açacaktır.

Büyük heyecan canlı yayınlarla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı’nın Ana Medya Sponsoru olan NTV, yarış boyunca Galataport İstanbul’dan yapılacak canlı bağlantılarla yarışın heyecanını ekrana taşıyacak.

Yarışların 29 Ekim tarihindeki etabında Dolmabahçe-Anadolu Hisari parkurunda Galataport İstanbul’un kendi adıyla bir dönüş kapısı da olacak. Böylece parkurun sahile yaslanması ile birlikte etap, İstanbullular tarafından daha uzun süre seyredilebilir hale gelecek.

Proje ile yaklaşık 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan Karaköy sahil şeridi erişime açılırken İstanbul da bölgenin doğal dokusu ile uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı bir yaşam alanına kavuşacak.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü

2014 yılında kurulan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü bugüne kadar 18 adedi uluslararası olmak üzere birçok yarışa katılmış ve üç adet uluslararası yarışın Türkiye’deki ev sahipliğini yapmıştır.

Kuruluş amacı, uluslararası standartlara ulaşmış milli sporcuları ve organizasyonları vasıtasıyla Türkiye’nin adını, yelkencilik dünyasında söz sahibi en etkin ve prestijli konumdaki ülkeler listesinde ilk sıralara yazdırmak olan İ.A.Y.Y.K’nın organize ettiği en önemli uluslararası yarışlardan biri, 2018 yılında düzenlenmeye başlayan Black Sea Championship’dir. Ekiplerin Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’da düzenlenen koy içi etapları takiben, Karadeniz’i kuzeyden güneye kat ederek İstanbul’a kadar yarıştıkları ve İstanbul Boğazı etabıyla sonlanan organizasyon, Karadeniz’in zorlu şartları nedeniyle bölgede sportif mücadelenin en üst düzeyde yaşandığı yelken müsabakasıdır.