Cumhurbaşkanlığı Turu'nda milli coşku

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8 gün sürecek organizasyona 12 ülkeden 3 World Tour, 13 Pro ve 6 Continental olmak üzere toplam 22 takım katılacak.

Fransa Turu, Giro d’İtalia ve Vuelta e Espana gibi profesyonel bisikletin en önemli yarışlarına renk katılan takımlar, kozlarını TUR’da paylaşacak.

Bu yıl Continental takım olarak tescil edilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor takımları, TUR’da milli coşku yaşatacak.

Geçen yılki organizasyonda Yeşil Mayo ve Turkuaz Mayo’nun yanı sıra, 5 etap kazanarak yarışa damgasını vuran Picnic PostNL, ‘son şampiyon’ unvanını korumak için gelecek.