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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Mesut Özil hakkında paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin bu gece Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi beklenirken transferle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan paylaşım geldi.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil'' sözlerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından Mesut Özil paylaşımı

Mesut Özil'in sarı lacivert kalplerini kullandığı emojisini alıntılayan İbrahim Kalın'ın attığı bu tweet, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından Mesut Özil paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından Mesut Özil paylaşımı

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