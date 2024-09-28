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Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor! Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi

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#Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 11:50

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

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İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2023'te yapılamayan organizasyon, 1 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.

Kupada en son 2022'de yine Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmiş, rakibini 71-62 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip gülen taraf olmuştu.

- 9. randevu

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaşacak.

Bundan önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, rakibi karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

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- 13 kupayla Anadolu Efes zirvede

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı. Anadolu Efes, son olarak 2021-2022'de kupanın sahibi oldu.

Lacivert-beyazlılar, yarınki müsabakayla bu organizasyonda 25. kez boy gösterecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor Fenerbahçe Beko mu Anadolu Efes mi

- Fenerbahçe'nin 7 kupası var

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

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Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 18. kez mücadele edecek.

- Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 36 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

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- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

SezonŞampiyonFinalist
1984-1985GalatasarayFenerbahçe
1985-1986Efes PilsenGalatasaray
1986-1987KarşıyakaBeşiktaş
1987-1988EczacıbaşıFenerbahçe
1988-1989ÇukorovaEczacıbaşı
1989-1990FenerbahçeGalatasaray
1990-1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1991-1992Efes PilsenPaşabahçe
1992-1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1993-1994FenerbahçeEfes Pilsen
1994-1995ÜlkersporGalatasaray
1995-1996Efes PilsenTürk Telekom
1996-1997Türk TelekomEfes Pilsen
1997-1998Efes PilsenÜlkerspor
1998-1999TOFAŞEfes Pilsen
1999-2000Efes PilsenÜlkerspor
2000-2001ÜlkersporEfes Pilsen
2001-2002ÜlkersporEfes Pilsen
2002-2003ÜlkersporEfes Pilsen
2003-2004ÜlkersporEfes Pilsen
2004-2005ÜlkersporEfes Pilsen
2005-2006Efes PilsenAlpella
2006-2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2007-2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2008-2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2009-2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2011-2012BeşiktaşAnadolu Efes
2012-2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2013-2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2014-2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2015-2016FenerbahçeAnadolu Efes
2016-2017Fenerbahçe DoğuşBanvit
2017-2018Anadolu EfesFenerbahçe
2018-2019Anadolu EfesFenerbahçe
2019-2020Salgın nedeniyle yapılamadı 
2020-2021Salgın nedeniyle yapılamadı 
2021-2022Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2022-2023Deprem nedeniyle yapılmadı 
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#Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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