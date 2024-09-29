×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI CANLI İZLE: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI CANLI İZLE: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 14:03

Fenerbahçe BEKO ve Anadolu Efes, 9. defa Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, kupayı daha önce 13 defa kazanarak, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe'nin ise 7 kupası bulunuyor. Organizasyon Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2023 yılında yapılamamıştı. 1 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecan yaşanacak. Peki Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam karşı karşıya geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2023'te yapılamayan organizasyon, 1 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak. Kupada en son 2022'de yine Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmiş, rakibini 71-62 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip gülen taraf olmuştu. İşte Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın ekranı...

37. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI | FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek.

Haberin Devamı

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İKİ EKİP KUPADA 9. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaşacak.

Bundan önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, rakibi karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon      Şampiyon      Finalist
1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe
1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş
1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe
1988-1989 Çukurova Eczacıbaşı
1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS
1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe
1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS
1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor Galatasaray
1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom
1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen
1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen
1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor
2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen
2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen
2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen
2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen
2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen
2005-2006 Efes Pilsen Alpella
2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen
2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes
2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital
2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes
2016-2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit
2017-2018 Anadolu Efes Fenerbahçe
2018-2019 Anadolu Efes Fenerbahçe
2019-2020 Salgın nedeniyle yapılamadı  
2020-2021 Salgın nedeniyle yapılamadı  
2021-2022 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko
2022-2023 Deprem nedeniyle yapılmadı  

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

BAKMADAN GEÇME!