CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI CANLI İZLE: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu akşam karşı karşıya geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2023'te yapılamayan organizasyon, 1 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak. Kupada en son 2022'de yine Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmiş, rakibini 71-62 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip gülen taraf olmuştu. İşte Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın ekranı...

37. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI | FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek.

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İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İKİ EKİP KUPADA 9. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. kez kozlarını paylaşacak.

Bundan önceki 8 finalde Anadolu Efes 5 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe 3 kez kazanan taraf oldu.

Anadolu Efes, rakibi karşısında 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2011-2022 sezonlarında kupaya uzandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle: