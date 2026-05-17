Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası’nda ilk heyecan tamamlandı! Şampiyonlar belli oldu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 2026, nefesleri kesti. Dört gün süren dev turnuvada şampiyonlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

SPOR TARİHİNE GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçen turnuva, başarısıyla Türk spor tarihine geçti. Bu yıl ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 2026, 14-17 Mayıs tarihleri arasında TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirildi.

3 KATEGORİDE YAKLAŞIK 400 SPORCU

Türkiye’de golf sporunun yaygınlaştırılması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve farklı yaş gruplarından sporcuların bir araya getirilmesini amaçlayan turnuva, büyük bir coşkuya sahne oldu. Minikler, 18 yaş altı ve yetişkinler kategorilerinde yaklaşık 400 sporcunun katıldığı organizasyon, final günü müsabakalarıyla sona erdi.

KUPALAR BAKAN BAK’TAN

Büyük bir rekabetin yaşandığı turnuvanın ardından ödüller sahiplerini buldu. Kadınlar kategorisinde Deniz Sapmaz, erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan şampiyonluğa ulaşarak Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası’nı kazanmanın gururunu yaşadı. Şampiyon sporculara kupalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Turnuvada ödülleri takdim eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez düzenlenen organizasyonun golf sporunun gelişimi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız sporda pek çok branşı himaye ediyor. Golfte ise bu süreç ilk kez bu yıl başladı. Çocuklarımızın özgüveninin artmasını çok önemli buluyoruz. Yaptığınız her şey bu vatanın geleceği olan çocuklarımız için. Gençlerimizin heyecanı bizleri mutlu etti. Umuyoruz ki gelecek yıllarda daha iyi işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

GROSS’TA ZİRVE BELLİ OLDU

Turnuvanın en prestijli yarışlarından biri olan gross kategorisinde de podyum heyecanı yaşandı. Erkekler grossta İbrahim Tarık Aslan, Hasan Ceylan ve Recep Turan; kadınlarda ise Sude Bay, Ilgın Zeynep Denizci ve Duru Yıldırım dereceye girerek podyuma çıktı. Sporcular, ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül’ün elinden aldı.

UMUT VEREN GENÇLER

Yetişkinler A, B ve C klasmanlarının yanı sıra golfün altyapısı olan gençler kategorisi de büyük bir rekabete sahne oldu. 18 Yaş Altı Genç Erkekler grossta Ömer İlhan Şahin, Eren Keskin ve Emin Zülfikari; 18 Yaş Altı Genç Kızlar gross kategorisinde ise Deniz Sapmaz, Ada Narin ve Bade Yalçın dereceye girerek gelecek için umut verdi.

VAKIFBANK’A TEŞEKKÜR

Organizasyonda, Türk golfüne katkı sağlayan kurumlar da unutulmadı. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, turnuvaya verdikleri desteklerden dolayı VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkür plaketi takdim etti.

“GOLF TARİHİNDE İLK KEZ BİR TURNUVAYA YAKLAŞIK 400 SPORCU KATILDI”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ilk golf turnuvasının Türk golfü adına tarihi bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, “Golf camiasında ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir turnuva düzenleniyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Spor Toto Teşkilatı’na teşekkür ediyorum. Golf tarihinde ilk kez yaklaşık 400 sporcu bir turnuvada yer aldı. Bu da organizasyonun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

“SPOR, ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN UZAKLAŞTIRIYOR”

Plaketi alan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaparak, “Dijital bağımlılık günümüzün en önemli problemlerinden biri. Spor, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzaklaşıp doğayla iç içe olmaları ve fiziksel gelişimlerini desteklemeleri açısından çok önemli fırsatlar sunuyor. VakıfBank olarak voleybolda kız çocuklarımıza altyapı eğitimi veriyoruz, voleybol okullarımızla birlikte yaklaşık 1500 çocuğa ulaşıyoruz. EtnoSpor bünyesinde de çocuklarımızı destekliyoruz. Golf ise gelişen ve her yaştan insana hitap eden önemli bir spor dalı. VakıfBank olarak bu organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.