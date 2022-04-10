Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman? İşte, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu programı

#Bisiklet Turu#Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu#Bisiklet Turu Ne Zaman Başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman İşte, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu programı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu programı belli oldu. "Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu, 10 Nisan Pazar günü resmen başladı. Peki, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hangi tarihe kadar devam edecek? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek. “Tour of Türkiye” kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon, canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak. İşte, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ayrıntıları...

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU TARİHLERİ

Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan pedallar, sergileyecekleri üst düzey rekabet ile unutulmaz bir yarışın ortaya çıkmasını da sağlayacak.

Yenilenen parkuru ile uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler alan Tour of Türkiye'nin 2022 yılı etap programı, etapların başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise ise şöyle olacak:

Haberin Devamı

10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (09.00 - 14.00)
11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (10.45 - 14.30)
12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)
14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)
15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)
16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)
17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bisiklet Turu#Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu#Bisiklet Turu Ne Zaman Başlıyor

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar