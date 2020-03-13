Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!

12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR), corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu; "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzerine çalışıyoruz" dedi.