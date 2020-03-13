MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Diğer HaberleriCumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!
GeriDiğer Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu corona virusü tedbirleri doğrultusunda ertelendi.

12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR), corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu; "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzerine çalışıyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle