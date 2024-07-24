Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olimpik sporcularımıza şöyle seslendi: Dualarla, alkışlarla uğurluyoruz; madalya bekliyoruz

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılan sporcuların yer aldığı ‘Team Türkiye’ kafilesi dün İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle Paris’e uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Pek çok branşta bizlere ilkleri yaşatacak sporcularımıza güvenimiz tamdır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini sporculara ileten Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Olimpiyat Oyunları’ndaki 100. yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz sizlerin yanında olacak” diye konuştu.

Lisanslı sporcu sayımız 16 milyon

Tesisleşme hızı, tesis sayısı ve kalitesi ile spor altyapısında Türkiye’nin Avrupa’nın en iddialı ülkelerinden biri haline geldiğini kaydeden Yılmaz, “Doğu batı ayırt etmeksizin bugün 81 ilimizde farklı spor dallarına ve sporcularımıza özel tasarlanmış 4 bin 547 modern spor tesisimiz var. 2002’de 278 bin olan lisanslı sporcu sayımızın 2024’te 16 milyona ulaşması ki bu rakam bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla, spora ve sporcuya verdiğimiz değerin en önemli göstergesidir.” ifadelerini kullandı. Özellikle kadın sporcuların artan başarısının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

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Kadın sporcularımız erkekleri geçti

“Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 48 erkek ve 54 kadın sporcu ile 18 branşta katılıyoruz. Kadınlar şimdiden erkekleri geçmiş durumda. Kadın boks ve güreş milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat olacak. Kürek branşına ise ilk kez kadın sporcumuzla katılıyoruz. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, ilk kez takım olarak olimpiyat kotası almayı başardı. Modern pentatlonda da ilk kez bir erkek sporcumuz ile yarışacağız. Güreşten boksa, judodan küreğe, cimnastikten eskrime kadar pek çok farklı branşta bizlere ilkleri yaşatacak sporcularımıza güvenimiz tamdır. Sizler, uluslararası alandaki başarılarınızla tüm sporseverlere rol model olacaksınız.

Yeni başarı hikayeleri ile döneceksiniz

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Kalbinizin üzerinde ay yıldızımızı taşıyarak ringe, mindere, arenaya çıktığınızda sizinle atan 85 milyon yüreği, milletimizin güçlü desteğini hissetmenizi ve sizlerle her durumda gurur duyduğumuzu hatırlamanızı isterim. Paris 2024 Olimpiyatları’nda sporcularımızla birlikte ter dökecek olan antrenörlerimize, destek personeli ve teknik ekiplere de başarılar diliyorum. Sporcularımızın Paris’ten başarı hikayeleri ile dönerek milletimizi gururlandıracağına yürekten inanıyorum. Team Türkiye yolunuz açık olsun. Sizi bugün dualarla, alkışlarla uğurluyoruz, madalyalarla da geri dönmenizi bekliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

2024 OLiMPiYATLARI’NDA 18 SPOR DALINDA TOPLAM 102 SPORCU iLE YARIŞACAĞIZ

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