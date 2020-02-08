Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efesli basketbolcu Shane Larkin hakkında konuştu. Erdoğan ayrıca Larkin'e forma hediye etti.

Erdoğan, "Üst üste 3 kez EuroLeague'de en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık, 3 gün önce imzayı attım. Shane Larkin ile birlikte artık 12 Dev Adamımız sahaya daha güçlü bir şekilde çıkacak." şeklinde konuştu.

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