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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine parkelere indi, basketbol oynadı! Varank: 'Sen git video çek dediler'

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Varank#Basketbol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 10:57

Mahalle futbolunun değişmez kuralı, parkede de kendini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı rakip takımda basketbol oynayan TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kötü performans sergileyince kameraman oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabakalar ise büyük çekişmeye sahne oluyor.

VARANK’IN VİDEOLARI

Kadroda yer alan Mustafa Varank da zaman zaman bu karşılaşmalarla ilgili videoları eğlenceli bir üslupla sosyal medyadan paylaşıyor.

GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Varank’ın son maç videosu, kendi performansı açısından iç açıcı olmasa da izleyenleri çocukluk yıllarına götürdü. Varank, mahalle futbolunda gol atamayanın kaleye geçtiği dönemlerde olduğu gibi basket maçında başarısız olunca kenara alındı.

“VİDEO ÇEK” DEDİLER

Varank, yoğun rekabetin yaşandığı müsabaka ile ilgili olarak NSosyal hesabından “Evet, yine kazandı.” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yer alan videoda, “Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım.” ifadelerini kullanan Varank’ın konuşmasının sonunda üzgün bir ifadeyle “Neyse” demesi ise sosyal medyada viral oldu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Varank#Basketbol

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