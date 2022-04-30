Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'u tebrik etti!

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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı yayımlarken Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu da telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu da tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Ligde şampiyonluğa uzanan Trabzonspor için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonsporu kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupada ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspora başarılar diliyorum.

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