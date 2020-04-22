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Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans görüşmesi yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans görüşmesi yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılımıyla A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’de katıldı.

Görüşmede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans görüşmesi yaptı

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