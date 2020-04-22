Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılımıyla A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’de katıldı.
Görüşmede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle